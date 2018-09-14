В Пензе выясняют причины пожара на веранде ресторана «Очаково» Происшествия

Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. Специалисты Госпожнадзора выясняют причины и обстоятельства пожара, произошедшего на летней веранде ресторана «Очаково», расположенного в центре Пензы — на улице Московской, неподалеку от Фонтанной площади.

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Как отмечается на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 15.37 пятницы, 14 сентября.

По имеющимся данным, для ликвидации последствий случившегося от ведомства привлекались 16 человек и шесть единиц техники.

Они оперативно справились с огнем, после чего приступили к проливке здания и разбору тлеющих конструкций.

В результате случившегося никто не пострадал.

По словам врио заместителя начальника главного управления МЧС России по Пензенской области полковника Алексея Рыжова, который лично координировал работы на месте происшествия, в момент прибытия пожарных помещение ресторана и летняя площадка были закрыты, людей внутри не было, жаровня не работала.

Он уточнил, что площадь возгорания составила 150 кв. метров.

В настоящее время веранда ресторана «Очаково» производит удручающее впечатление — повсюду виднеются обуглившиеся конструкции, чувствуется запах гари.