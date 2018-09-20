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В центре Пензы посетитель бара устроил погром после отказа дать ему денег

10:10 | 20.09.2018 | Происшествия

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Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Посетитель одного из баров, расположенных на улице Урицкого в Пензе, устроил погром после того, как сотрудница заведения отказалась дать ему денег. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В центре Пензы посетитель бара устроил погром после отказа дать ему денег

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Женщина рассказала, что посетитель бара, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел следом за ней в помещение, предназначаемое для приготовления пищи, и потребовал денег. Получив отказ, мужчина схватил стул и бросил его в витрину холодильника, разбив ее. После этого он взял бутылку с алкогольным напитком и покинул заведение», — сказали в ведомстве.

В управлении добавили, что предполагаемый злоумышленник был задержан на улице Либерсона — бармен опознала мужчину.

«Для дальнейшего разбирательства злоумышленника передали сотрудникам полиции», — отметили в пресс-службе.

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