В Пензе при пожаре в расселенном доме погиб пожилой мужчина Происшествия

Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Мужчина 1955 года рождения погиб при пожаре в нежилом срубовом доме на улице Мельничной в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Она уточнила, что возгорание произошло в минувшую среду, 19 сентября, в 15.39.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«В данном строении уже был пожар 2 декабря 2017 года, и дом числился как расселенный. Несмотря на это, мужчина продолжал в нем проживать», — пояснила собеседница агентства.

Фото: 58.mchs.gov.ru

По словам очевидцев, перед пожаром мужчина распивал спиртные напитки со знакомой, которая успела выбраться из горящего строения.

Для ликвидации последствий пожара привлекались 18 человек и три единицы техники.