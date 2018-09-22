В Пензе разберутся в инциденте с падением на мальчика хоккейных ворот Происшествия

Пенза, 22 сентября 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту травмирования 7-летнего мальчика при падении хоккейных ворот на детской площадке около дома №8А на улице Ленинградской в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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По ее словам, инцидент произошел более месяца назад — 14 августа.

«Ребенок получил черепно-мозговую травму, в результате чего был госпитализирован. По предварительной информации, данная площадка состоит на балансе департамента ЖКХ Пензы», — уточнила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что сообщение о преступлении зарегистрировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Надлежит проверить причины нахождения на площадке летом зимнего спортинвентаря и условия его эксплуатации. Следователем будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц и иных работников департамента ЖКХ города, в чьи обязанности входит контроль за техническим состоянием и безопасностью использования ворот», — пояснила она.