Около заправки на Окружной в Пензе загорелся внедорожник
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Пенза, 22 сентября 2018. PenzaNews. Внедорожник «Kia Sorento» загорелся около автозаправочной станции «Petrol», расположенной недалеко от перекрестка улиц Окружной и Дизельной в Пензе.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, огонь в моторном отсеке сначала попытались потушить проезжавшие мимо автомобилисты.
Затем для ликвидации возгорания был использован штатный огнетушитель с заправки. В результате пламя удалось сбить, однако наблюдалось сильное задымление.
Проезжая часть оказалась покрыта белым порошком, которым было заправлено средство пожаротушения.
На место оперативно прибыли пожарные, однако к этому моменту возгорание уже практически удалось устранить.
Они пролили моторный отсек автомобиля и приступили к ликвидации последствий случившегося.
Также на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и медики. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
В результате инцидента движение транспорта по улице Дизельной в сторону Окружной оказалось затруднено.