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В Сердобске предотвращена попытка перебросить телефон на территорию ЛИУ-6

09:19 | 26.09.2018 | Происшествия

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Сердобск, 26 сентября 2018. PenzaNews. Мужчина 1969 года рождения пытался перебросить на территорию лечебно-исправительного учреждения №6 в Сердобске Пензенской области сверток, в котором находился мобильный телефон. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

В Сердобске предотвращена попытка перебросить телефон на территорию ЛИУ-6

Фото: 58.fsin.su

«В отношении гражданина составлен протокол по ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания», которая предусматривает наказание в виде административного штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что руководством УФСИН России по Пензенской области уделяется особое внимание мерам, направленным на предотвращение попадания различных запрещенных предметов в исправительные учреждения.

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