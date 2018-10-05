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В Каменском районе водитель «Chevrolet Lanos» погиб в тройном ДТП

13:36 | 05.10.2018 | Происшествия

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Пенза, 5 октября 2018. PenzaNews. Мужчина 1996 года рождения, управлявший седаном «Chevrolet Lanos», погиб в результате ДТП, произошедшего на 217 км трассы «Тамбов — Пенза» в Каменском районе утром в пятницу, 5 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Каменском районе водитель «Chevrolet Lanos» погиб в тройном ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в 6.40 произошло столкновение трех транспортных средств — автомобиля «Chevrolet Lanos», кроссовера «BMW X1» и фуры «Renault Magnum», за рулем которых находились мужчины 1996, 1985 и 1989 годов рождения соответственно», — уточнили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что водитель седана от полученных травм скончался на месте происшествия.

«Водитель и пассажирка автомобиля «BMW» 1990 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы», — пояснили в отделе пропаганды.

По факту трагической аварии организована проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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