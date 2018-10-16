В ГИБДД прокомментировали ДТП с двумя погибшими в Нижнеломовском районе Происшествия

Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Три автомобиля, по уточненным данным, а не четыре, как сообщалось ранее, попали вечером 15 октября в ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области, в результате которого два человека погибли. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Госавтоинспекции.

Фото: 58.mchs.gov.ru

По информации управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, дорогу не поделили «ГАЗ-2752» («Соболь»), а также два «КамАЗа-532150». За рулем всех транспортных средств находились мужчины.

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В результате трагической аварии смертельные травмы получили двое пассажиров «Соболя» — женщина 1988 года рождения и мужчина 1981 года рождения; водитель 1990 года рождения был госпитализирован.

Других пострадавших в этом ДТП, согласно официальным данным, нет.

По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

В тот же день в Нижнеломовском районе в ДТП погибла еще одна женщина — пассажирка автомобиля «ВАЗ-21099», улетевшего в кювет. По данному факту также проводится проверка.