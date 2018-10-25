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В центре Пензы столкнулись несколько машин, в том числе маршрутка и автомобиль ППС

10:07 | 25.10.2018 | Происшествия

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Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. ДТП с участием маршрутного такси №8, автомобиля ППС и еще трех легковых машин произошло на перекрестке улиц Володарского и Бакунина в Пензе утром в четверг, 25 октября.

В центре Пензы столкнулись несколько машин, в том числе маршрутка и автомобиль ППС

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Фотографии с места происшествия разместил в социальной сети «ВКонтакте» очевидец.

На кадрах видно, что маршрутка и автомашина «Daewoo Matiz» перекрыли полосу на улице Володарского в направлении улицы Суворова.

Автомобиль «УАЗ Патриот» патрульно-постовой службы снес дорожный знак и врезался в иномарку.

В непосредственной близости находится еще одно транспортное средство с механическими повреждениями и поваленный столб с дорожным знаком.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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