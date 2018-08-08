EN
22:24:18 Среда, 8 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Подразделения пензенской полиции получили автомобили «УАЗ Патриот»

18:53 | 08.08.2018 | Общество

Печать

Пенза, 8 августа 2018. PenzaNews. Начальник управления МВД России по Пензенской области Сергей Щеткин вручил представителям территориальных подразделений полиции ключи от 12 новых служебных автомобилей, в числе которых отечественные внедорожники «УАЗ Патриот», в ходе гарнизонного смотра, состоявшегося на Юбилейной площади в среду, 8 августа.

Подразделения пензенской полиции получили автомобили «УАЗ Патриот»

Фото: Pnzreg.ru

Предполагается, что новым транспортном будут пользоваться сотрудники дежурных частей, патрульно-постовой и конвойной служб.

Обращаясь к полицейским, Сергей Щеткин поблагодарил их за несение службы и обеспечение общественного порядка, в том числе во время проведения чемпионата мира по футболу.

«С учетом повышенной нагрузки на личный состав вы смогли не допустить ни одного преступления в отношении иностранных граждан — гостей нашего города. За это вам особая благодарность», — сказал он.

В завершение смотра сотрудники подразделений торжественным маршем прошли по площади и направились к местам несения службы, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Загрузка...
Читайте также
Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» объявил благодарность коллективу НИКИРЭТ «МегаФон» обнулит плату за все входящие звонки в поездках по России
В Пензе обсудят перспективы открытия представительства «Сколково» В Пензе 50 сотрудников МЧС приняли участие в донорской акции
Жажда должника заработать помогла пензенскому приставу арестовать его «ЗИЛ» В Пензе оценили масштаб предстоящего благоустройства территорий на пути к новому госпиталю
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама