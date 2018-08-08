Подразделения пензенской полиции получили автомобили «УАЗ Патриот» Общество

Пенза, 8 августа 2018. PenzaNews. Начальник управления МВД России по Пензенской области Сергей Щеткин вручил представителям территориальных подразделений полиции ключи от 12 новых служебных автомобилей, в числе которых отечественные внедорожники «УАЗ Патриот», в ходе гарнизонного смотра, состоявшегося на Юбилейной площади в среду, 8 августа.

Фото: Pnzreg.ru

Предполагается, что новым транспортном будут пользоваться сотрудники дежурных частей, патрульно-постовой и конвойной служб.

Обращаясь к полицейским, Сергей Щеткин поблагодарил их за несение службы и обеспечение общественного порядка, в том числе во время проведения чемпионата мира по футболу.

«С учетом повышенной нагрузки на личный состав вы смогли не допустить ни одного преступления в отношении иностранных граждан — гостей нашего города. За это вам особая благодарность», — сказал он.

В завершение смотра сотрудники подразделений торжественным маршем прошли по площади и направились к местам несения службы, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.