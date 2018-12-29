В Каменском районе организована проверка по факту гибели пенсионера при пожаре Происшествия

Пенза, 29 декабря 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти пожилого мужчины при пожаре в двухквартирном срубовом доме на улице Максимовской в селе Максимовка Каменского района Пензенской области ночью в субботу, 29 декабря.

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«По данным следствия, около 2.00 в двухквартирном доме произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилой комнате одной из квартир обнаружен мертвым мужчина 1948 года рождения. При первоначальном осмотре на теле погибшего, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, погибший пенсионер жил один.

«По предварительным данным, возгорание обнаружила девочка из соседней квартиры, которая ночевала у своих бабушки и дедушки. Она проснулась ночью и разбудила своих родственников. Разбив окно, они покинули квартиру. Соседи сообщили в подразделение МЧС о пожаре», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что в ходе проверки будут установлены причины пожара и смерти мужчины.