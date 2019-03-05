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В Пензенской области проверят информацию о скорой, не доехавшей до умирающего мужчины

18:28 | 05.03.2019 | Происшествия

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Пенза, 5 марта 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована в связи с появившейся в СМИ информацией о смерти жителя села Байка Сердобского района Пензенской области, к которому не смогла доехать машина скорой помощи из-за занесенной снегом дороги. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензенской области проверят информацию о скорой, не доехавшей до умирающего мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По имеющимся сведениям, 4 марта 2019 года в селе Байка скончался мужчина 1945 года рождения», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что детали произошедшего выясняются.

«Органом следствия будут детально установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям или бездействию работников органов местного самоуправления и организации, занимающейся очисткой дорог от снега в указанном селе», — сказала Татьяна Махницкая.

По ее словам, в ходе проверки следователям необходимо сделать вывод о том, имеются ли в действиях должностных лиц признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

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