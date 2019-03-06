В Пензе словесный конфликт между таксистом и пассажиром перерос в драку Происшествия

Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Словесный конфликт, произошедший в Пензе между водителем и пассажиром такси на фоне отказа оплатить поездку, перерос в драку. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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«Как рассказал таксист, он подвозил клиента, который впоследствии отказался платить за предоставленные услуги», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что, со слов водителя, пассажир ударил его по голове, выдернул ключ из замка зажигания, выбросил его в снег, после чего покинул автомобиль и скрылся.

«В подъезде одного из домов на улице Российской был задержан схожий по описанию мужчина, которого позже опознал пострадавший таксист. Однако он заявил, что также пострадал в драке и получил удар в лицо», — сказали в Росгвардии.

В пресс-службе уточнили, что оба участника конфликта переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.