EN
17:41:02 Среда, 6 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе словесный конфликт между таксистом и пассажиром перерос в драку

09:40 | 06.03.2019 | Происшествия

Печать

Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Словесный конфликт, произошедший в Пензе между водителем и пассажиром такси на фоне отказа оплатить поездку, перерос в драку. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В Пензе словесный конфликт между таксистом и пассажиром перерос в драку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как рассказал таксист, он подвозил клиента, который впоследствии отказался платить за предоставленные услуги», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что, со слов водителя, пассажир ударил его по голове, выдернул ключ из замка зажигания, выбросил его в снег, после чего покинул автомобиль и скрылся.

«В подъезде одного из домов на улице Российской был задержан схожий по описанию мужчина, которого позже опознал пострадавший таксист. Однако он заявил, что также пострадал в драке и получил удар в лицо», — сказали в Росгвардии.

В пресс-службе уточнили, что оба участника конфликта переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе следователи проверят информацию о детях, оставленных на улице без верхней одежды В Пензе поддержали федеральный законопроект о доплатах неработающим пенсионерам
Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке стиральной машинки В центре Пензы 7–10 марта будут действовать ограничения для транспорта
В Пензе травмированная раздвижными дверьми покупательница отсудила 260 тыс. рублей В Пензе 10 марта пройдет первенство по лыжным гонкам
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама