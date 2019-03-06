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В здании СТО на улице Лядова в Пензе произошел пожар

09:58 | 06.03.2019 | Происшествия

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Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Стены и потолок обгорели в кирпичном здании станции технического обслуживания на улице Лядова в Пензе в результате пожара, произошедшего вечером в минувший вторник, 5 марта.

В здании СТО на улице Лядова в Пензе произошел пожар. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова, площадь пожара составила 10 кв. метров.

Фоторепортаж

Пожар в автосалоне «Клаксон»

«При этом общая площадь здания — 450 кв. метров», — отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что для ликвидации последствий происшествия привлекались три единицы техники и 10 человек личного состава.

Представитель МЧС добавила, что огонь повредил автомобиль «Kia Rio» и скутер, находившиеся внутри; люди при пожаре не пострадали.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 5 февраля 2019 года произошел крупный пожар в автосалоне «Клаксон» в Пензе. В момент происшествия внутри находилось несколько десятков машин. В результате случившегося никто не пострадал.

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