В здании СТО на улице Лядова в Пензе произошел пожар Происшествия

Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Стены и потолок обгорели в кирпичном здании станции технического обслуживания на улице Лядова в Пензе в результате пожара, произошедшего вечером в минувший вторник, 5 марта.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова, площадь пожара составила 10 кв. метров.

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Пожар в автосалоне «Клаксон»

«При этом общая площадь здания — 450 кв. метров», — отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что для ликвидации последствий происшествия привлекались три единицы техники и 10 человек личного состава.

Представитель МЧС добавила, что огонь повредил автомобиль «Kia Rio» и скутер, находившиеся внутри; люди при пожаре не пострадали.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 5 февраля 2019 года произошел крупный пожар в автосалоне «Клаксон» в Пензе. В момент происшествия внутри находилось несколько десятков машин. В результате случившегося никто не пострадал.