Прокуратура взяла на контроль ситуацию с обрушением кирпичной кладки дома в Пензе Происшествия

Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. Прокуратура области взяла на контроль ситуацию с обрушением кирпичной кладки четвертого подъезда пятиэтажного дома №34 на улице Краснова в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«В органы прокуратуры области 6 марта поступила информация об обрушении части кирпичной кладки стены многоквартирного дома №34 на улице Краснова в Пензе. Прокуратурой Первомайского района города с привлечением специалистов контролирующих органов организовано незамедлительное проведение проверки», — пояснила собеседница агенстства.

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В Пензе произошло обрушение кирпичной кладки дома на улице Краснова

Она уточнила, что при установлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», обрушение кирпичной кладки четвертого подъезда пятиэтажного дома №34 на улице Краснова в Пензе произошло в среду, 6 марта.

По данным мэрии, причиной стала протечка кровли.

Ожидается, что 11 марта управляющая компания начнет восстанавливать разрушенный участок кирпичной кладки и сделает текущий ремонт кровли.