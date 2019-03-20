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В Малосердобинском районе в ДТП погиб мужчина, четыре человека пострадали

10:15 | 20.03.2019 | Происшествия

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Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Водитель автомобиля «ВАЗ-21120» скончался от травм, полученных в результате столкновения транспортного средства с автомобилем «Hyundai Accent» на автодороге в Малосердобинском районе Пензенской области поздно вечером в минувший вторник, 19 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Малосердобинском районе в ДТП погиб мужчина, четыре человека пострадали. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Один из мужчин, находившихся в салоне «ВАЗа», а также водитель и пассажир автомобиля «Hyundai» получили телесные повреждения. Они были доставлены в больницу», — пояснили в ведомстве.

В управлении уточнили, что второму пассажиру отечественного автомобиля была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация ему не потребовалась.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в Госавтоинспекции.

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