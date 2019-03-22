В Крыму спасли туристов из Москвы и Пензы Происшествия

Симферополь, 22 марта 2019. PenzaNews. Спасатели пришли на помощь двоим туристам — мужчине из Москвы и женщине из Пензы, которые во время спуска с плато Ай-Петри по Ставрикайской тропе сбились с маршрута и оказались на труднопроходимом скальном участке, после чего не смогли продолжить свой путь.

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Сразу после получения информации о случившемся дежурная группа из пяти человек на автомобиле повышенной проходимости выдвинулась в район поисково-спасательных работ.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Шахова, прибыв к поселку Охотничье, спасатели приняли решение продолжить движение на снегоходах, и, добравшись до места, они эвакуировали людей на безопасный участок.

«К счастью, никто из туристов не пострадал и в медицинской помощи не нуждался», — цитирует Сергея Шахова пресс-служба ГКУ «Крым-Спас».