При пожаре в Городищенском районе погибла пенсионерка Происшествия

Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Женщина 1946 года рождения погибла в результате пожара, произошедшего в доме на улице Молодежной в селе Канаевка Городищенского района Пензенской области в ночь на понедельник, 25 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, по этому факту организована доследственная проверка.

«По предварительным данным, очаг возгорания находился в сенях», — сказала собеседница агентства, добавив, что погибшая проживала в доме одна.

Представитель следственного управления добавила, что для установления точной причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.