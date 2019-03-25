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При пожаре в Городищенском районе погибла пенсионерка

12:59 | 25.03.2019 | Происшествия

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Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Женщина 1946 года рождения погибла в результате пожара, произошедшего в доме на улице Молодежной в селе Канаевка Городищенского района Пензенской области в ночь на понедельник, 25 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

При пожаре в Городищенском районе погибла пенсионерка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, по этому факту организована доследственная проверка.

«По предварительным данным, очаг возгорания находился в сенях», — сказала собеседница агентства, добавив, что погибшая проживала в доме одна.

Представитель следственного управления добавила, что для установления точной причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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