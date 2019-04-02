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Первые происшествия, связанные с сжиганием мусора, зафиксированы в Пензе — мэр

12:03 | 02.04.2019 | Происшествия

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Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Первые после весеннего потепления случаи возникновения пожаров из-за неосторожного сжигания гражданами мусора на принадлежащих им земельных участках зафиксированы в Пензе. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Первые происшествия, связанные с сжиганием мусора, зафиксированы в Пензе — мэр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Снег еще есть, вода есть, но мы уже фиксируем случаи возгорания. То есть погода позволяет людям убирать свои участки, но не все, наверное, аккуратно это делают», — отметил он в ходе совещания в городской администрации во вторник, 2 апреля.

В связи с этим Виктор Кувайцев поручил активизировать профилактическую работу с населением.

Курировать это направление будут начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Пензы Алексей Михайлов и главы администраций районов города.

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