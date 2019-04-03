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В Пензе произошел пожар в ТЦ «Пассаж»

18:25 | 03.04.2019 | Происшествия

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Пенза, 3 апреля 2019. PenzaNews. Возгорание произошло в одном из павильонов на первом этаже торгового центра «Пассаж» на улице Московской в Пензе вечером в среду, 3 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области.

В Пензе произошел пожар в ТЦ «Пассаж». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проведена эвакуация посетителей и обслуживающего персонала. Пострадавших нет», — поясняется в нем.

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По имеющимся данным, специалисты продолжают работать на месте происшествия.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в августе 2016 года в здании ТЦ «Пассаж» в Пензе проводились учения по ликвидации последствий пожара на третьем этаже. В них были задействованы 60 человек и 12 единиц техники, в том числе автоцистерны, автоколенчатые подъемники и автолестницы.

Результаты работы пожарных тогда получили удовлетворительную оценку.

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