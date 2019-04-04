В МЧС рассказали, как разворачивались события при пожаре в «Пассаже» Происшествия

Пенза, 4 апреля 2019. PenzaNews. Пожар, произошедший в одном из помещений на первом этаже торгового центра «Пассаж» на улице Московской в Пензе вечером 3 апреля, удалось локализовать и ликвидировать в кратчайшие сроки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова.

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Она уточнила, что сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 17.47, после чего на место по повышенному номеру вызова сразу же были направлены 11 единиц техники и 35 человек личного состава, в 18.12 открытое горение на площади 30 кв. метров было ликвидировано.

«Персоналом объекта была проведена эвакуация посетителей и обслуживающего персонала — около 1,5 тыс. человек. Системы пожарной автоматики сработали. Звеньями газодымозащитной службы были повторно проверены помещения торгового центра на наличие пострадавших. Никого не обнаружено», — сказала собеседница агентства.

Анна Шупилова добавила, что на месте происшествия были задействованы дознаватели и испытательная пожарная лаборатория, причины возгорания и размер причиненного ущерба устанавливаются.

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Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», в настоящее время магазин обуви «Svetski», в складском помещении которого случился пожар, не работает. Этот павильон закрыт для посетителей, в нем выключен свет.

Обстоятельства случившегося на месте продолжают выяснять сотрудники различных ведомств и торгового центра.

О произошедшем накануне пожаре все еще напоминает стойкий запах гари.

В салоне связи «Билайн» напротив магазина «Svetski» сотрудники наводят порядок: протирают витрины и другие поверхности.

Происшествие повлияло на работу магазина одежды и обуви, расположенного на нулевом этаже. Оба входа в торговую точку — со стороны улиц Московской и Кирова — в момент визита журналиста были закрыты. У входных групп натянуты сигнальные ленты, и размещено объявление о том, что магазин не работает. Предположительно, помещение оказалось залито водой при тушении.

Остальная часть ТЦ функционирует в обычном режиме.

Согласно сведениям, размещенным на сайте ТЦ «Пассаж», торговый центр начал работу 20 мая 2007 года. Его общая площадь составляет 27 тыс. кв. метров, торговая — более 19 тыс. кв. метров.

Здание состоит из пяти этажей, включая нулевой.

Большинство помещений занимают торговые организации. На третьем этаже имеется несколько точек общепита, на четвертом действует фитнес-клуб «Alex Fitness», а также развлекательный центр для детей.