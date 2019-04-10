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В Кузнецке пять человек получили травмы в ДТП

10:19 | 10.04.2019 | Происшествия

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Кузнецк, 10 апреля 2019. PenzaNews. Водитель и четверо пассажиров автомобиля «ВАЗ-21102» получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения транспортного средства с автомашиной «Opel Astra» на улице Белинского в Кузнецке Пензенской области поздно вечером в минувший вторник, 9 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Кузнецке пять человек получили травмы в ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что, по предварительным данным, мужчина 1976 года рождения, находившийся за рулем «ВАЗа», был госпитализирован.

«Мальчик 2009 года рождения, девочка 2012 года рождения и две женщины прошли осмотр в медицинском учреждении. Госпитализация им не потребовалась», — сказали в отделе пропаганды.

В Госавтоинспекции добавили, что по данному факту проводится проверка.

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