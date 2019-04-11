При пожаре в Нижнем Ломове погибла женщина Происшествия

Нижний Ломов, 11 апреля 2019. PenzaNews. Женщина 1973 года рождения погибла в результате пожара, произошедшего в доме на улице Заовражной в Нижнем Ломове Пензенской области вечером в минувшую среду, 10 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она пояснила, что по этому факту организована доследственная проверка.

«По данным следствия, вечером 10 апреля в доме по улице Заовражной в Нижнем Ломове произошло возгорание. Внутри находились мужчина 1978 года рождения и его сожительница. После возникновения пожара мужчине удалось выбежать из дома. Через некоторое время он вернулся обратно и вытащил сожительницу, однако, она уже не подавала признаков жизни», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что, по предварительной информации, очаг возгорания находился на кухне, а предполагаемой причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Обстоятельства произошедшего выясняются.