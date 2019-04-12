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В Пензенской области пожарные более 30 раз за сутки выезжали тушить горящую траву

09:14 | 12.04.2019 | Происшествия

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Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Пожарные разных районов Пензенской области совершили 31 выезд для тушения горящей сухой травы за минувший четверг, 11 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области пожарные более 30 раз за сутки выезжали тушить горящую траву. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, всего за сутки была организована работа по ликвидации 45 пожаров.

«В результате случившегося погибших и пострадавших нет», — пояснили в пресс-службе.

Причины пожаров устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», календарный период прохождения пожароопасного сезона на территории Пензенской области определен с 15 апреля по 15 октября.

Вместе с тем на протяжении последних нескольких дней сохраняется сухая и теплая погода.

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