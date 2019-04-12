В Пензенской области пожарные более 30 раз за сутки выезжали тушить горящую траву Происшествия

Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Пожарные разных районов Пензенской области совершили 31 выезд для тушения горящей сухой травы за минувший четверг, 11 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, всего за сутки была организована работа по ликвидации 45 пожаров.

«В результате случившегося погибших и пострадавших нет», — пояснили в пресс-службе.

Причины пожаров устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», календарный период прохождения пожароопасного сезона на территории Пензенской области определен с 15 апреля по 15 октября.

Вместе с тем на протяжении последних нескольких дней сохраняется сухая и теплая погода.