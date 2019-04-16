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На улице Глазунова в Пензе мужчина разбился при падении из окна на 8 этаже

14:40 | 16.04.2019 | Происшествия

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Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Мужчина разбился насмерть при падении из окна квартиры на восьмом этаже одного из домов на улице Глазунова в Пензе.

На улице Глазунова в Пензе мужчина разбился при падении из окна на 8 этаже

Фото: Pozhar.pnzreg.ru

Трагический инцидент произошел поздно вечером в минувший понедельник, 15 апреля.

Как сообщается на сайте пензенского пожарно-спасательного центра, мужчина упал на крышу строения, примыкающего к первому этажу дома.

Спасатели, используя приставную лестницу, поднялись наверх и с помощью альпинистского снаряжения на носилках спустили тело вниз.

Труп был передан сотрудникам правоохранительных органов для выяснения обстоятельств произошедшего.

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Евгения Воеводина, по предварительным данным, погибший 1982 года рождения в этом доме не проживал, а находился в гостях у своих знакомых.

Она пояснила, что по факту случившегося организована проверка.

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