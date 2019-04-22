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В Пензенской области пожары за сутки унесли жизни четырех человек

09:26 | 22.04.2019 | Происшествия

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Пенза, 22 апреля 2019. PenzaNews. Тела четырех человек обнаружены после пожаров, произошедших в Пензенской области в минувшее воскресенье, 21 апреля.

В Пензенской области пожары за сутки унесли жизни четырех человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, в 3.07 поступил сигнал о возгорании в деревянном доме на улице Школьной в селе Карамалы Никольского района, где погиб мужчина 1968 года рождения.

«В 18.45 на улице Крупской в Пензе произошел пожар в нежилом расселенном доме на площади 100 кв. метров. Обнаружено тело погибшего, личность которого устанавливается», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в 21.59 поступил сигнал о происшествии на улице Нагорной в селе Синтяпино Белинского района.

«Полностью сгорел деревянный дом площадью 80 кв. метров. Обнаружены мертвыми двое мужчин, их личности устанавливаются», — добавили в управлении.

В ведомстве отметили, что всего за минувшие выходные пожарные совершили почти 140 выездов, при этом целью примерно 130 из них стало тушение горящей травы и мусора.

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