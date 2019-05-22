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Из здания вокзала Пенза-I эвакуированы сотрудники и пассажиры

13:24 | 22.05.2019 | Происшествия

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Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Сотрудники и пассажиры эвакуированы из здания железнодорожного вокзала станции Пенза-I днем в среду, 22 мая.

Из здания вокзала Пенза-I эвакуированы сотрудники и пассажиры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина, сигнал о подозрительном предмете поступил в 12.10.

По ее словам, на железнодорожное сообщение данная ситуация не повлияла, поскольку пассажиры были направлены через платформу напрямую.

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Они проверяют появившуюся информацию.

Как сообщил ИА «PenzaNews» источник в правоохранительных органах, также в Пензе эвакуированы посетители не менее чем десяти торговых центров в разных районах города, в их числе — «Суворовский», «Гермес», «СаниМарт», «Коллаж» и «Фортуна».

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