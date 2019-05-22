Аэропорт Пензы проверили после звонка о минировании
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Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку в здании аэропорта Пензы после поступления анонимного звонка о минировании. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил директор аэропорта Юрий Осколков.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Поступил анонимный звонок на телефон сотрудника о минировании аэровокзала. Были проведены определенные мероприятия проверочные. Сейчас аэропорт работает в нормальном режиме», — сказал собеседник агентства.
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Юрий Осколков добавил, что произошедшее не повлекло за собой задержки рейсов.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 мая в Пензе зафиксированы массовые звонки о «минировании» зданий.
В частности, были эвакуированы посетители и персонал вокзала станции Пенза-I, а также нескольких торговых центров, в их числе — «Суворовский», «Гермес», «СаниМарт», «Коллаж» и «Фортуна».
Кроме того, очевидцы сообщают об эвакуации людей из здания пензенского автовокзала.