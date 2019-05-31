В Пензе возбуждено дело, после того как подросток опрокинул на себя гандбольные ворота Происшествия

Пенза, 31 мая 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту халатности, допущенной должностными лицами одной из школ Первомайского района Пензы, в результате которой травмы получил подросток 2005 года рождения.

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«По данным следствия, в августе 2017 года должностными лицами школы на территории баскетбольной площадки учебного заведения установлены и введены в эксплуатацию гандбольные ворота. Вследствие ненадлежащего исполнения работниками школы своих обязанностей в нарушение требований ГОСТ они были закреплены ненадежно», — об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, юноша получил травмы вечером 27 апреля, находясь на территории спортивной площадки.

«Ухватившись за верхнюю перекладину ворот, он стал раскачиваться. В результате несовершеннолетний упал и опрокинул ворота на себя, получив удар верхней перекладиной по животу. Тем самым потерпевшему причинены телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. Подросток госпитализирован в пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что уголовное дело квалифицировано по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность».