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В ДТП в Кузнецке погиб один человек, еще девять пострадали

11:34 | 04.06.2019 | Происшествия

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Кузнецк, 4 июня 2019. PenzaNews. Один человек погиб и девять пострадали при столкновении микроавтобуса «Hyundai» и грузового автомобиля «ГАЗель-232555» на 754 км федеральной автодороги М5 «Урал» в Кузнецке Пензенской области во вторник, 4 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ДТП в Кузнецке погиб один человек, еще девять пострадали. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 4 июня 8.50 в Кузнецке произошло столкновение двух транспортных средств — автомобиля «Hyundai» под управлением мужчины 1983 года рождения и автомобиля «ГАЗ», за рулем которого был мужчина 1993 года рождения», — пояснили в ведомстве.

В отделе уточнили, что водитель автомобиля «ГАЗ» от полученных травм скончался на месте.

«Пассажир этой машины, а также водитель и семь пассажиров автомобиля «Hyundai» получили травмы различной степени тяжести. По данному факту проводится проверка», — добавили в Госавтоинспекции.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в связи с ДТП движение автотранспорта временно прекращено на участке федеральной автодороги М5 «Урал» в Кузнецке Пензенской области.

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