Названы причины пожаров в пензенских торговых центрах «Пассаж» и «Коллаж» Происшествия

Пенза, 5 июня 2019. PenzaNews. Причиной пожара в торговом центре «Пассаж» 3 апреля стало замыкание в светильнике, повлекшее возгорание картонной коробки, в «Коллаже» 18 мая — неосторожное курение сотрудника. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по региону Вячеслав Тарасов.

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«Пожар в торговом центре «Пассаж» произошел 3 апреля 2019 года в складском помещении торгового отдела обуви «Svetski», расположенном на первом этаже здания. Из помещения торгового центра было эвакуировано около 1,5 тыс. человек. Жертв и пострадавших на пожаре удалось избежать. Причиной возникновения пожара явился аварийный режим работы электрооборудования, в частности, воспламенение бумажной картонной тары от падения на нее капель расплавленного металла от дуги короткого замыкания в электрическом светильнике», — пояснил он в ходе совещания с представителями торговых центров в Пензе в среду, 5 июня.

Вячеслав Тарасов уточнил, что пожар в торговом центре «Коллаж» произошел 18 мая в подсобном помещении, расположенном на первом этаже здания.

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«Из помещения торгового центра было эвакуировано более 600 человек. Жертв и пострадавших также не было. Причиной пожара послужило воспламенение в очаге пожара горючих материалов в результате неосторожного обращения с огнем при курении гражданином, осуществляющим обслуживание торгового центра. Следует отметить, что данные пожары произошли в дневное время, когда в них находилось значительное количество людей. Только благодаря слаженным действиям обслуживающего персонала торговых центров и личного состава федеральной пожарной службы МЧС России ужасающих последствий удалось избежать», — сказал начальник управления.

Вячеслав Тарасов уточнил, что всего с начала 2019 года на объектах с массовым пребыванием людей в Пензенской области произошло 10 пожаров.