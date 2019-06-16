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В Пензе начата проверка по факту получения девочкой ожогов на аттракционе «Водный шар»

09:28 | 16.06.2019 | Происшествия

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Пенза, 16 июня 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту получения 8-летней девочкой ожогов ступней на аттракционе «Водный шар» в Пензе.

В Пензе начата проверка по факту получения девочкой ожогов на аттракционе «Водный шар»

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, днем 7 июня девочка вместе с бабушкой пришла в парк культуры и отдыха на улице Кронштадтской в городе Пензе. В процессе прогулки ребенок решил покататься на аттракционе «Водный шар». В момент перемещения девочки внутрь шара, находившегося на краю бассейна, она получила ожоги стоп о поверхность шара, в результате чего была госпитализирована», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что в больнице пострадавшей была оказана необходимая помощь.

«Следователем осмотрено место происшествия, изъята документация на аттракцион. В рамках проверки органом следствия будут детально установлены все обстоятельства произошедшего, исследованы условия соблюдения правил безопасной эксплуатации игрового оборудования», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила также, что назначена судебно-медицинская экспертиза по полученным девочкой ожогам.

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