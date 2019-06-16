Число погибших в ДТП на трассе под Пензой увеличилось до двух человек Происшествия

Пенза, 16 июня 2019. PenzaNews. Два человека, по уточненным данным, погибли в результате тройного ДТП, произошедшего на 649 км федеральной трассы М5 «Урал» в районе села Чемодановка Пензенской области утром в воскресенье, 16 июня.

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, на месте столкновения автомобиля «Hyundai Solaris» с двумя фурами «Volvo» от полученных травм скончался водитель легковой машины 1990 года рождения, а пассажир — мужчина 1987 года рождения — позднее умер в больнице.

По имеющейся информации, удар пришелся на переднюю часть иномарки, которая в результате аварии оказалась полностью смята.

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Обстоятельства произошедшего выясняются. По факту случившегося проводится проверка.