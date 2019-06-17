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В Пензе спасатели помогли женщине, заблудившейся в лесу

12:16 | 17.06.2019 | Происшествия

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Пенза, 17 июня 2019. PenzaNews. Спасатели пришли на помощь женщине, которая заблудилась в лесу вблизи садоводческого товарищества «Малиновка» в Пензе во время сбора грибов.

В Пензе спасатели помогли женщине, заблудившейся в лесу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Информация о том, что она не может найти обратную дорогу, поступила в пензенский пожарно-спасательный центр в минувшее воскресенье, 16 июня, в 16.30.

Прибыв в район предположительного местонахождения женщины, сотрудники учреждения, используя громкоговорящее устройство, мегафон и телефон, сориентировали ее по направлению движения и указали путь, по которому она вышла из леса.

Аналогичный случай произошел там 15 июня, когда в лесу заблудились женщина с дочерью. Искать их спасателям не пришлось — они сумели самостоятельно выбраться из леса в районе села Большая Валяевка.

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