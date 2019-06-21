В Кузнецке начали проверку после падения ребенка с качелей Происшествия

Кузнецк, 21 июня 2019. PenzaNews. Проверка организована по факту получения мальчиком 2008 года рождения телесных повреждений на детской площадке в одном из дворов на улице Белинского в Кузнецке Пензенской области.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, предстоит выяснить, имеются ли в произошедшем признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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«По данным следствия, мальчик 2008 года рождения получил телесные повреждения при падении с качелей во дворе многоквартирного дома по улице Белинского в городе Кузнецке. Качели находятся в ненадлежащем техническом состоянии», — пояснила собеседница агентства, уточнив при этом, что госпитализация ребенку не потребовалась.

Она добавила, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В рамках проверки следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за надлежащее техническое состояние игровых форм на детской площадке», — сказала Татьяна Махницкая.