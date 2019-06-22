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В Пензе после ДТП на проспекте Победы госпитализированы две женщины

10:50 | 22.06.2019 | Происшествия

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Пенза, 22 июня 2019. PenzaNews. Женщины, управлявшие автомобилями «Chevrolet Aveo» и «ВАЗ-21102», госпитализированы после ДТП, произошедшего на проспекте Победы в Пензе вечером в минувшую пятницу, 21 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Пензе после ДТП на проспекте Победы госпитализированы две женщины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в 16.40 на проспекте Победы напротив дома №94 произошло столкновение двух транспортных средств — автомобиля «Chevrolet Aveo» под управлением женщины 1988 года рождения и автомашины «ВАЗ-21102», за рулем которой находилась женщина 1974 года рождения. В результате происшествия водители данных транспортных средств получили телесные повреждения и были госпитализированы», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что также медицинская помощь потребовалась пассажирке иномарки 1990 года рождения — она была оказана на месте и госпитализация не понадобилась.

По факту ДТП организована проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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