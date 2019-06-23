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В ДТП на трассе в Бессоновском районе погибли три человека

09:07 | 23.06.2019 | Происшествия

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Бессоновка, 23 июня 2019. PenzaNews. Три человека скончались на месте от травм, полученных в результате ДТП с участием пяти машин на трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ДТП на трассе в Бессоновском районе погибли три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что в минувшую субботу, 22 июня, в 16.30 на 661 км автодороги столкнулись «Datsun on-DO», «Lexus», «Toyota RAV4», «Volvo» и «ВАЗ-2112».

«По предварительным данным, в результате происшествия погибли женщина-водитель автомобиля «Datsun» и ехавший с ней человек, а также пассажир машины «Toyota». Женщина, управлявшая данным кроссовером, и пассажир автомобиля «Datsun», мальчик 2013 года рождения, были доставлены в медицинское учреждение», — пояснили в отделе.

В Госавтоинспекции добавили, что по данному факту проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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