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Названа предварительная причина пожара в Кузнецке

15:40 | 01.07.2019 | Происшествия

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Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Автомобиль, у которого, предположительно, возникла техническая неисправность, спровоцировал, по предварительным данным, пожар, произошедший на улице Республики в Кузнецке Пензенской области утром в понедельник, 1 июля. Об этом сообщил глава городской администрации Сергей Златогорский.

Названа предварительная причина пожара в Кузнецке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня на складской территории, принадлежащей частному лицу, было возгорание. Там несколько арендаторов», — уточнил мэр в ходе совещания под председательством губернатора Ивана Белозерцева, состоявшегося в режиме видеоконференции.

Сергей Златогорский добавил, что пожар был локализован в течение часа.

«Ущерб небольшой», — отметил он.

По словам мэра Кузнецка, территория, на которой произошел пожар, была захламлена.

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