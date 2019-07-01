Названа предварительная причина пожара в Кузнецке Происшествия

Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Автомобиль, у которого, предположительно, возникла техническая неисправность, спровоцировал, по предварительным данным, пожар, произошедший на улице Республики в Кузнецке Пензенской области утром в понедельник, 1 июля. Об этом сообщил глава городской администрации Сергей Златогорский.

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«Сегодня на складской территории, принадлежащей частному лицу, было возгорание. Там несколько арендаторов», — уточнил мэр в ходе совещания под председательством губернатора Ивана Белозерцева, состоявшегося в режиме видеоконференции.

Сергей Златогорский добавил, что пожар был локализован в течение часа.

«Ущерб небольшой», — отметил он.

По словам мэра Кузнецка, территория, на которой произошел пожар, была захламлена.