За полгода на объектах с массовым пребыванием людей произошло 12 пожаров Происшествия

Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Двенадцать пожаров произошло на объектах с массовым пребыванием людей в Пензенской области в первой половине 2019 года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя начальника главного управления МЧС по региону Дмитрий Закаткин.

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«За 2018 год было 16 пожаров, в 2017-м — 19», — уточнил в ходе совещания под председательством губернатора Ивана Белозерцева, состоявшегося в режиме видеоконференции в правительстве Пензенской области в понедельник, 1 июля.

В качестве наиболее значимых Дмитрий Закаткин назвал пожары в пензенских торговых центрах «Пассаж» и «Коллаж», которые произошли в дневное время, когда там были посетители.

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Он пояснил, что всего под надзор взято 2 тыс. 873 объекта с массовым пребыванием людей, среди которых 248 торгово-развлекательных центров, 396 объектов культуры, 107 — спортивных, 31 — культурно-зрелищный, 15 — детских досуговых организаций, а также 2 тыс. 76 иных, в числе которых объекты здравоохранения, образования, социальной сферы и гостиницы.

«С начала 2019 года сотрудниками органов федерального государственного пожарного надзора главного управления МЧС России по Пензенской области проведено 297 проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, из них 165 плановых проверок и 132 внеплановые. Помимо этого, сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы принимали участие в проверках объектов, проводимых органами прокуратуры — в 158», — сказал Дмитрий Закаткин.

По его словам, в результате выявлено 913 нарушений требований пожарной безопасности.