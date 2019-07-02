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В ДТП под Пензой пострадали четыре человека

10:59 | 02.07.2019 | Происшествия

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Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. Четыре человека пострадали в результате столкновения автомобилей «Lada Largus» и «Kia Rio» на федеральной трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ДТП под Пензой пострадали четыре человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 1 июля в 19.00 произошло столкновение автомобилей «Lada Largus» и «Kia Rio». В результате пассажиры иномарки — женщина 1995 года рождения, девочка 2018 года рождения и пассажир автомашины «Lada» 1967 года рождения были госпитализированы», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что еще одному пассажиру отечественного автомобиля — мужчине 1981 года рождения — медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация ему не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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