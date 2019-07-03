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По факту трагического пожара в Сосновке организована проверка

11:21 | 03.07.2019 | Происшествия

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Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины 1959 года рождения в результате пожара, произошедшего в селе Сосновка Бековского района Пензенской области в ночь на среду, 3 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По факту трагического пожара в Сосновке организована проверка

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, ночью 3 июля в доме по улице Ленинской в селе Сосновка Бековского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилой комнате было обнаружено тело хозяина дома 1959 года рождения. Мужчина проживал один», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с огнем», — сказала Татьяна Махницкая.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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