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В Кузнецке огонь уничтожил кровлю кирпичного дома и деревянные постройки

12:18 | 04.07.2019 | Происшествия

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Кузнецк, 4 июля 2019. PenzaNews. Кровля жилого кирпичного одноэтажного дома №54 на улице Баумана в Кузнецке Пензенской области площадью 350 кв. метров и располагавшиеся поблизости надворные постройки на улице Молодой Гвардии площадью около 100 кв. метров сгорели в результате пожара, произошедшего в четверг, 4 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС России по региону Анна Шупилова.

В Кузнецке огонь уничтожил кровлю кирпичного дома и деревянные постройки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 9.40, через 45 минут открытое горение было ликвидировано.

«К тушению привлекались 16 человек и четыре единицы техники», — добавила собеседница агентства.

Анна Шупилова пояснила, что в настоящее время осуществляется проливка помещений и разбор конструкций.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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