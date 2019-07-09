Организована проверка по факту ДТП с участием фуры в Нижнеломовском районе Происшествия

Нижний Ломов, 9 июля 2019. PenzaNews. Проверка организована по факту опрокидывания фуры «Mercedes-Benz» с полуприцепом «Schmitz» на 513 км трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области во вторник, 9 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, мужчина 1987 года рождения, который управлял большегрузом, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

«В результате происшествия никто не пострадал», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ехавшая со стороны Москвы фура вылетела в кювет и опрокинулась на трассе М5 «Урал» в Нижнеломовском районе между селами Кувак-Никольское и Серый Ключ.

Прицеп опрокинулся на левый бок, тягач развернуло кабиной вверх.