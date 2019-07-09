EN
15:10:39 Вторник, 9 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Организована проверка по факту ДТП с участием фуры в Нижнеломовском районе

11:27 | 09.07.2019 | Происшествия

Печать

Нижний Ломов, 9 июля 2019. PenzaNews. Проверка организована по факту опрокидывания фуры «Mercedes-Benz» с полуприцепом «Schmitz» на 513 км трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области во вторник, 9 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Организована проверка по факту ДТП с участием фуры в Нижнеломовском районе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, мужчина 1987 года рождения, который управлял большегрузом, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

«В результате происшествия никто не пострадал», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ехавшая со стороны Москвы фура вылетела в кювет и опрокинулась на трассе М5 «Урал» в Нижнеломовском районе между селами Кувак-Никольское и Серый Ключ.

Прицеп опрокинулся на левый бок, тягач развернуло кабиной вверх.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области по факту гибели электромонтера возбуждено уголовное дело ВТБ и «Термодом» заключили соглашение об использовании эскроу-счетов
Одобрена заявка на создание промпарков в Пензе и Сердобске Выплату по программе «Земский фельдшер» впервые получил сотрудник скорой помощи
«МегаФон» предложил абонентам подписку на Tinder Gold за 499 рублей в месяц В Пензе приступили к съемкам цикла интервью, посвященных тренеру Борису Клинченко
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама