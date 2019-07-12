В Нижнеломовском районе опрокинулся «КамАЗ», водитель госпитализирован Происшествия

Нижний Ломов, 12 июля 2019. PenzaNews. Водитель автомобиля «КамАЗ-55102», попавший в ДТП в Нижеломовском районе Пензенской области, доставлен в больницу с травмами. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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В ведомстве уточнили, что авария случилась в 19.35 в минувший четверг, 11 июля, на 8 км автодороги «Нижний Ломов — Наровчат».

«По предварительным данным, водитель автомобиля – мужчина 1977 года рождения допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате происшествия он получил телесные повреждения и был госпитализирован», — пояснили в отделе.

В Госавтоинспекции уточнили, что по данному факту проводится проверка.