Появились подробности ДТП на Бауманском путепроводе в Пензе Происшествия

Пенза, 18 июля 2019. PenzaNews. Водитель автомобиля «Lada Kalina», врезавшегося в отбойник на Бауманском путепроводе в Пензе, оказался зажат в машине.

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Очевидец вызвал на место спасателей. Как сообщается на сайте пензенского пожарно-спасательного центра, сигнал поступил в учреждение в 8.16.

К моменту прибытия специалистов водитель смог самостоятельно выбраться из автомобиля. От медицинской помощи мужчина отказался.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», автомобиль «Lada Kalina» врезался в отбойник на Бауманском путепроводе в Пензе в районе одной из съездов утром в четверг, 18 июля.

В результате столкновения кузов транспортного средства получил серьезные механические повреждения. Водительская дверь фактически оказалась вдавлена в салон.