Пензенская федерация гребли на байдарках представила свою версию происшествия на Суре Происшествия

Пенза, 22 июля 2019. PenzaNews. Руководство федерации гребли на байдарках и каноэ Пензенской области представило свою версию инцидента, произошедшего на реке Суре в региональном центре 15 июля, когда во время тренировки перевернулись две спортивные лодки, а находившиеся в них подростки оказались в воде.

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«Данное место на реке Суре — постоянное место тренировок наших воспитанников. 15 июля мы впервые столкнулись с тем, что с самого начала тренировки мимо байдарок и каноэ тренирующихся спортсменов на большой скорости проносились катера, не соблюдая безопасного расстояния от байдарок. Оставленные после катеров волны мешали спортсменам, что привело к тому, что в районе 11.00 перевернулись две байдарки: сначала у 14-летнего спортсмена, потом — у нашей 13-летней воспитанницы», — говорится в открытом письме за подписью президента региональной федерации гребли на байдарках и каноэ Валентины Сафроновой, поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 22 июля.

В нем подчеркивается, что в первом случае юный спортсмен действовал в соответствии с техникой безопасности — перевернул лодку на киль, засунул весло в корму и, держась за нос байдарки, поплыл к берегу, а во втором это не удалось, так как проследовавший мимо катер поднял волны, вода залилась внутрь плавсредства и оно стало тонуть.

«Подростки схватили лодку за нос и держали над поверхностью воды. Увидев, что к ним подошли другие спортсмены в байдарках и каноэ, спасатели на катере начали приближаться к подросткам», — поясняется в тексте.

В письме отмечается, что находившиеся на берегу очевидцы были удивлены действиями мужчин, которые дважды на малом ходу обошли подростков и только после этого бросили им спасательный круг.

«Кругом они попали девочке по голове, в результате чего она нахлебалась воды. Потом, схватившись за круг одной рукой, она продолжала держать лодку другой рукой. В это время мальчик схватился за круг, а другой рукой держал лодку. Спасатели постояли около подростков, посмотрели, как они держат тонущую лодку, и только после решили все-таки ее вытащить из воды», — добавляется в тексте.

В нем уточняется, что в результате дети самостоятельно доплыли до берега, держась за спасательный круг.

«Всего этого можно было избежать, если бы были соблюдены правила прохождения моторных судов на безопасном для тренирующихся спортсменов расстоянии. За этим не следят службы, которые уполномочены соблюдать безопасность на воде. Кроме того, при оказании помощи спортсменам была показана слабая подготовка спасателей», — утверждается в открытом письме.

В тексте обращается внимание на то, что в настоящее время «осуществляется травля спортсменов и тренерского состава», а также «создаются невыносимые условия для тренировок».

Комментируя ИА «PenzaNews» содержание открытого письма, тренер подростков, соучредитель федерации гребли на байдарках и каноэ Пензенской области Ольга Лосева пояснила, что после случившегося во время каждой тренировки мимо детей на скорости следуют катера, а также осуществляется видеосъемка подростков без объяснения причин и согласия родителей.

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Говоря об отсутствии у детей спасательных жилетов во время инцидента, она обратила внимание на то, что подростки занимаются четвертый год и отлично умеют плавать.

«У нас олимпийский вид спорта, жилеты не предусмотрены», — отметила собеседница агентства.

15 июля 2019 года пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области сообщила, что около 11.00 на реке Суре в районе спасательной станции «Пески» перевернулась байдарка, в которой находился ребенок без спасжилета, лодка стала тонуть, юный спортсмен пытался ее удержать, а к нему на помощь подоспел еще один подросток.

По данным ведомства, сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра незамедлительно спустили на воду катер, бросили детям спасательный круг и взяли байдарку на буксир, после чего доставили ее и подростков к берегу.