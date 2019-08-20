Мужчина задержан за стрельбу в пензенском кафе Происшествия

Пенза, 20 августа 2019. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 46-летнего жителя Пензы за стрельбу в потолок из травматического пистолета в одном из кафе на улице Клары Цеткин. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на прошлой неделе — на одном из охраняемых объектов сработала кнопка тревожной сигнализации, после чего ближайший экипаж группы задержания вневедомственной охраны незамедлительно выехал на место.

«К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратился бармен кафе. Он рассказал, что посетитель заведения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов в потолок внутри помещения из травматического пистолета. Очевидцы подтвердили сказанное и указали на дебошира. 46-летний нарушитель правопорядка был задержан на месте», — пояснили в управлении.

В Росгвардии уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции составили по данному факту административный протокол за использование оружия в непредусмотренном для этого месте.