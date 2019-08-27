«Lada Granta» перевернулась на крышу на улице Богданова в Пензе, пострадали два человека Происшествия

Пенза, 27 августа 2019. PenzaNews. Два человека, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения на улице Богданова в Пензе двух отечественных автомобилей, один из которых перевернулся на крышу.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, в 9.45 вторника, 27 августа, вблизи дома №17 дорогу не поделили «ВАЗ-2109» под управлением мужчины 1986 года рождения и «Lada Granta», за рулем которой находился водитель 1982 года рождения.

«Водитель автомобиля «ВАЗ» был осмотрен медработниками на месте ДТП, госпитализация ему не потребовалась. Пассажиры автомобиля «Lada Granta» — женщина 1987 года рождения и девочка 2014 года рождения — доставлены в медицинское учреждение», — пояснили в Госавтоинспекции.

Причины столкновения, после которого «Lada Granta» перевернулась на крышу, выясняются.

По факту ДТП организована проверка.