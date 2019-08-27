EN
20:11:23 Вторник, 27 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Lada Granta» перевернулась на крышу на улице Богданова в Пензе, пострадали два человека

12:39 | 27.08.2019 | Происшествия

Печать

Пенза, 27 августа 2019. PenzaNews. Два человека, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения на улице Богданова в Пензе двух отечественных автомобилей, один из которых перевернулся на крышу.

«Lada Granta» перевернулась на крышу на улице Богданова в Пензе, пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, в 9.45 вторника, 27 августа, вблизи дома №17 дорогу не поделили «ВАЗ-2109» под управлением мужчины 1986 года рождения и «Lada Granta», за рулем которой находился водитель 1982 года рождения.

«Водитель автомобиля «ВАЗ» был осмотрен медработниками на месте ДТП, госпитализация ему не потребовалась. Пассажиры автомобиля «Lada Granta» — женщина 1987 года рождения и девочка 2014 года рождения — доставлены в медицинское учреждение», — пояснили в Госавтоинспекции.

Причины столкновения, после которого «Lada Granta» перевернулась на крышу, выясняются.

По факту ДТП организована проверка.

Загрузка...
Читайте также
Пензенские педагоги не останавливаются на достигнутом — Виктор Кувайцев Игорь Шунин возглавил кузнецкий межрайонный следственный отдел СУ СКР
В Пензе за два месяца выявлено пять фактов самовольного строительства В Пензе по проекту «БКАД» отремонтировано более 80 объектов
В Пензе серийных воров задержали в ритуальном зале Пензенские аграрии приступили к уборке сахарной свеклы
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама