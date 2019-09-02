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Пензенские следователи выясняют обстоятельства произошедшего в «Русской охоте»

17:50 | 02.09.2019 | Происшествия

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Пенза, 2 сентября 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины на территории ресторанно-гостиничного комплекса «Русская охота» в Пензе.

Пензенские следователи выясняют обстоятельства произошедшего в «Русской охоте». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе нее специалистам предстоит восстановить картину случившегося.

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«По данным следствия, 30 августа 2019 года мужчина 1986 года рождения отдыхал со своими знакомыми на территории ресторанно-гостиничного комплекса в городе Пензе, около 21.00 он отошел от компании в сторону — к реке Старой Суре. Его знакомые услышали, как он упал в воду, и поспешили на помощь, но на поверхности мужчины не оказалось. Их самостоятельные поиски положительного результата не дали. На место происшествия были вызваны сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра, которые около 22.00 обнаружили тело погибшего в водоеме», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем поясняется, что, по предварительной информации, смерть отдыхающего наступила от механической асфиксии при утоплении, каких-либо телесных повреждений на трупе не обнаружено.

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