В Камешкирском районе выяснят обстоятельства ДТП, в котором пострадали двое мужчин Происшествия

Русский Камешкир, 5 сентября 2019. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту ДТП в Камешкирском районе Пензенской области, в результате которого госпитализированы двое молодых мужчин, находившихся в салоне автомобиля «Volkswagen Jetta». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, 4 сентября в 23.50 на 3 км автомобильной дороги «Лапшово — Кулясово — Аряш» неустановленный водитель, управляя автомобилем «Volkswagen», допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия телесные повреждения получили двое мужчин 1992 года рождения», — пояснили в ведомстве.

В Госавтоинспекции отметили, что пока не удалось установить, кто из них находился за рулем.

Обстоятельства произошедшего выясняются.