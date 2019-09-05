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В Камешкирском районе выяснят обстоятельства ДТП, в котором пострадали двое мужчин

12:13 | 05.09.2019 | Происшествия

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Русский Камешкир, 5 сентября 2019. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту ДТП в Камешкирском районе Пензенской области, в результате которого госпитализированы двое молодых мужчин, находившихся в салоне автомобиля «Volkswagen Jetta». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Камешкирском районе выяснят обстоятельства ДТП, в котором пострадали двое мужчин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 4 сентября в 23.50 на 3 км автомобильной дороги «Лапшово — Кулясово — Аряш» неустановленный водитель, управляя автомобилем «Volkswagen», допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия телесные повреждения получили двое мужчин 1992 года рождения», — пояснили в ведомстве.

В Госавтоинспекции отметили, что пока не удалось установить, кто из них находился за рулем.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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